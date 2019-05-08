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    Жизнь

    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли

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    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли

    По словам источников, конфликт поставит крест на дружбе звезд

    Известная певица Селин Дион уже не один год лелеет мечту снять музыкальный байопик о себе самой. По задумке артистки, биографическая картина должна повествовать не только о карьере, но и об отношениях Селин с ее мужем Рене Анжелилом, скончавшемся несколько лет назад. Дион хотела, чтобы ее в фильме сыграла подруга Анджелина Джоли, но бывшая супруга Брэда Питта отказалась от предложения, объяснив отказ отсутствием времени.

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    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли
    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли
    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли
    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли
    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли
    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли
    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли
    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли
    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли
    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли
    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли
    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли
    Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли

    Как отмечает издание Radar Online, это стало полной неожиданностью для певицы, которая рассчитывала легко собрать необходимые средства на проект с Джоли в главной роли. Между тем, как утверждают инсайдеры, мюзикл был главной страстью артистки, который он хотела посвятить и детям, и фанатам. Потому Селин очень обиделась на приятельницу.

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