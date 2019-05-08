Скандал в Голливуде: стала известна причина ссоры Селин Дион и Анджелины Джоли



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По словам источников, конфликт поставит крест на дружбе звезд

Известная певица Селин Дион уже не один год лелеет мечту снять музыкальный байопик о себе самой. По задумке артистки, биографическая картина должна повествовать не только о карьере, но и об отношениях Селин с ее мужем Рене Анжелилом, скончавшемся несколько лет назад. Дион хотела, чтобы ее в фильме сыграла подруга Анджелина Джоли, но бывшая супруга Брэда Питта отказалась от предложения, объяснив отказ отсутствием времени.

Как отмечает издание Radar Online, это стало полной неожиданностью для певицы, которая рассчитывала легко собрать необходимые средства на проект с Джоли в главной роли. Между тем, как утверждают инсайдеры, мюзикл был главной страстью артистки, который он хотела посвятить и детям, и фанатам. Потому Селин очень обиделась на приятельницу.