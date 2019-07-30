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    Жизнь

    Скандальная жена Медведчука похвасталась загорелым телом в купальнике

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    <p>Оксана Марченко</p> <p>instagram.com/oksana.marchenko.official</p> - Скандальная жена Медведчука похвасталась загорелым телом в купальнике

    Оксана Марченко

    instagram.com/oksana.marchenko.official

    Телеведущая похвасталась фигурой

    Жена одиозного украинского политика и кума Путина Оксана Марченко продолжает нежится под нежным солнцем на отдыхе в теплых краях. Еще недавно телеведущая была на Мальте, а теперь радуется хорошей погоде в Италии.

    Загорелую себя в купальнике в бассейне 46-летняя Марченко показала в Инстаграме.

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    Скандальная жена Медведчука похвасталась загорелым телом в купальнике
    Скандальная жена Медведчука похвасталась загорелым телом в купальнике
    Скандальная жена Медведчука похвасталась загорелым телом в купальнике
    Скандальная жена Медведчука похвасталась загорелым телом в купальнике
    Скандальная жена Медведчука похвасталась загорелым телом в купальнике
    Скандальная жена Медведчука похвасталась загорелым телом в купальнике
    Скандальная жена Медведчука похвасталась загорелым телом в купальнике
    Скандальная жена Медведчука похвасталась загорелым телом в купальнике
    Скандальная жена Медведчука похвасталась загорелым телом в купальнике
    Скандальная жена Медведчука похвасталась загорелым телом в купальнике
    instagram.com/oksana.marchenko.official

    Напомним, ранее в Таормине на 65-м международном кинофестивале показали документальный фильм «Нерассказанная история Украины», снятый американским кинорежиссером Оливером Стоуном, автором четырехсерийного пропагандистского документального фильма «Интервью с Путиным» (2017). Среди героев этого фильма - Виктор Медведчук и Оксана Марченко.

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    Виктор Медведчук Оксана Марченко новости телеведущая
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