Скандальная жена Медведчука похвасталась загорелым телом в купальнике



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Оксана Марченко instagram.com/oksana.marchenko.official

Телеведущая похвасталась фигурой

Жена одиозного украинского политика и кума Путина Оксана Марченко продолжает нежится под нежным солнцем на отдыхе в теплых краях. Еще недавно телеведущая была на Мальте, а теперь радуется хорошей погоде в Италии.

Загорелую себя в купальнике в бассейне 46-летняя Марченко показала в Инстаграме.

Напомним, ранее в Таормине на 65-м международном кинофестивале показали документальный фильм «Нерассказанная история Украины», снятый американским кинорежиссером Оливером Стоуном, автором четырехсерийного пропагандистского документального фильма «Интервью с Путиным» (2017). Среди героев этого фильма - Виктор Медведчук и Оксана Марченко.