Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться

Подборка смешных собак

Забавные фотографии домашних животных — один из самых лучших способов поднять себе настроение. Их смешные мордахи и странное поведение радуют и веселят, независимо от горы проблем и забот, которыми мы постоянно загружены.

Собрали для вас лучшие фото собак, которые способны насмешить даже в самый унылый и трудный день.

«Он хотел, чтобы я вышел на улицу и поиграл с ним в мяч», «Пушистый подражатель», «Мы просто хотели красивое семейное фото», «Когда оставил собак на пять минут», «Один наш пес использует другого как лошадь», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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