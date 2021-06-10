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    Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться

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    Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться

    Подборка смешных собак

    Забавные фотографии домашних животных — один из самых лучших способов поднять себе настроение. Их смешные мордахи и странное поведение радуют и веселят, независимо от горы проблем и забот, которыми мы постоянно загружены.

    Собрали для вас лучшие фото собак, которые способны насмешить даже в самый унылый и трудный день.

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    Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться
    Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться
    Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться
    Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться
    Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться
    Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться
    Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться
    Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться
    Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться
    Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться
    Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться

    «Он хотел, чтобы я вышел на улицу и поиграл с ним в мяч», «Пушистый подражатель», «Мы просто хотели красивое семейное фото», «Когда оставил собак на пять минут», «Один наш пес использует другого как лошадь», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: шутки курьез животные
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    Курьезные фото собак, над которыми просто невозможно не смеяться