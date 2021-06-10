Домашним питомцам игрушки нужны так же как детям. Курьезные фотодоказательства

Разве может быть более умилительная картинка?

Собаки и кошки часто привязываются к вещам еще больше нас, людей. Это вообще философский вопрос, но вот в том, что касается практики, зверушки практически наши копии. То есть, им тоже надо помимо вкусно кушать и сладко спать, еще любовь, прогулки и играть, а также персональные и любимые вещи.

И уж поверьте, эмоциональная связь с ними создается такая крепкая, что её видно без всяких слов!

«Игрушка новая, но скорее всего станет его любимой», «Пока они одного размера, игрушка даже побольше будет», «Котик дремлет в коробки со своими игрушками», «Без игрушки он едва ли сможет заснуть, так и будет маяться», «Всех котят отдали. Теперь даже плюшевый котенок – услада для материнского сердца», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».