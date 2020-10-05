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    Шоу-биз

    Знаменитая модель плюс-сайз шокировала поклонников размерами своих ягодиц (фото)

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    Модель&nbsp;Эшли Грэм - Знаменитая модель плюс-сайз шокировала поклонников размерами своих ягодиц (фото)
    Модель Эшли Грэм
    Фото: @ashleygraham

    Звезда поделилась снимками в белье из ванной и подверглась критике

    Популярная американская плюс-сайз-модель, активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в белье в ванной комнате и была обругана поклонниками. Соответствующими кадрами она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

    На первом размещенном фото знаменитость позирует сидя напротив гардероба с вещами, а на втором — стоит в ванной, опираясь на ее бортик ногой. Ее запечатлели в черных трусах-стрингах бренда Parade, шерстяном кроп-топе Alexander Wang белого цвета и оранжевых сапогах на каблуках Fendi. В руках Грэм держит желтую сумку той же марки.

    Автором съемки стал фотограф с псевдонимом Leone. Отмечается, что фотосессия с участием 32-летней модели прошла в отеле Palazzo Parigi в Милане.

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    Знаменитая модель плюс-сайз шокировала поклонников размерами своих ягодиц (фото)
    Знаменитая модель плюс-сайз шокировала поклонников размерами своих ягодиц (фото)
    Знаменитая модель плюс-сайз шокировала поклонников размерами своих ягодиц (фото)
    instagram.com/ashleygraham/

    «Выглядит так, будто вся паста ушла в мои ягодицы», — подписала пост звезда, опубликовав также фото пустой тарелки. Подписчики подвергли ее критике в комментариях под публикацией. «Мне не нравятся эти фотографии», «Это должно выглядеть красиво?», «Нет, мне не нравится», «Сначала я спутал тебя с холодильником», «Твоя фигура нравится не всем, в том числе и мне», — писали фанаты.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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