Знаменитая модель плюс-сайз шокировала поклонников размерами своих ягодиц (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модель Эшли Грэм Фото: @ashleygraham

Звезда поделилась снимками в белье из ванной и подверглась критике

Популярная американская плюс-сайз-модель, активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в белье в ванной комнате и была обругана поклонниками. Соответствующими кадрами она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На первом размещенном фото знаменитость позирует сидя напротив гардероба с вещами, а на втором — стоит в ванной, опираясь на ее бортик ногой. Ее запечатлели в черных трусах-стрингах бренда Parade, шерстяном кроп-топе Alexander Wang белого цвета и оранжевых сапогах на каблуках Fendi. В руках Грэм держит желтую сумку той же марки.

Автором съемки стал фотограф с псевдонимом Leone. Отмечается, что фотосессия с участием 32-летней модели прошла в отеле Palazzo Parigi в Милане.

«Выглядит так, будто вся паста ушла в мои ягодицы», — подписала пост звезда, опубликовав также фото пустой тарелки. Подписчики подвергли ее критике в комментариях под публикацией. «Мне не нравятся эти фотографии», «Это должно выглядеть красиво?», «Нет, мне не нравится», «Сначала я спутал тебя с холодильником», «Твоя фигура нравится не всем, в том числе и мне», — писали фанаты.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



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