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    Жизнь

    Солистку Spice Girls подозревают в романе с молоденькой девушкой

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    Джерри Холлиуэлл и Мел Би - Солистку Spice Girls подозревают в романе с молоденькой девушкой
    Джерри Холлиуэлл и Мел Би

    Сама же Мелани Браун эти слухи опровергает

    Таблоиды подозревают, что солистка группы Spice Girls, известная как Mel B, закрутила роман с британской певицей. Об этом сообщает интернет-издание The Sun со ссылкой на свои источники. По их информации, Мелани Браун увлеклась исполнительницей Джесс Глинн. Разница в возрасте между певицами – 15 лет.

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    Солистку Spice Girls подозревают в романе с молоденькой девушкой
    Солистку Spice Girls подозревают в романе с молоденькой девушкой
    Солистку Spice Girls подозревают в романе с молоденькой девушкой
    Солистку Spice Girls подозревают в романе с молоденькой девушкой
    Солистку Spice Girls подозревают в романе с молоденькой девушкой
    Солистку Spice Girls подозревают в романе с молоденькой девушкой
    Солистку Spice Girls подозревают в романе с молоденькой девушкой
    Солистку Spice Girls подозревают в романе с молоденькой девушкой
    Солистку Spice Girls подозревают в романе с молоденькой девушкой
    Солистку Spice Girls подозревают в романе с молоденькой девушкой
    Солистку Spice Girls подозревают в романе с молоденькой девушкой
    Солистку Spice Girls подозревают в романе с молоденькой девушкой

    Слухи поползли после концерта британской группы в Манчестере. Он состоялся в мае. Тогда Глинн проводила время с Браун в ее гримерке. Посиделки затянулись до утра. Таблоид также отмечает, что Джесс давно следит за жизнью Spice Girls и, более того, была увлечена Mel B.

    Слухи о романе солистка группы опровергает. При этом каждая из них заявляла о своей бисексуальной ориентации. Напомним, британские газеты ранее сообщали о резком ухудшении здоровья Браун. Ей пришлось обратиться в клинику из-за слепоты. Ее зрение упало после неудачной операции на глаза. На прием к врачу певица приехала с повязкой на лице.

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