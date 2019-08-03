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    Жизнь

    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода

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    Принцесса Диана и принц Чарльз - Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Принцесса Диана и принц Чарльз

    Леди Ди тяжело переживала расставание с мужем во многом и потому, что это произошло и с ее родителями

    Принцесса Диана и принц Чарльз поженились в 1981 году. Многие назвали их венчание свадьбой века. Супруги прожили в браке десять лет, пока он полностью не затрещал по швам. Принц Чарльз и Диана решили подать на развод, но это решение далось «народной принцессе» нелегко.

    Королевский биограф Ингрид Сьюард в книге «Королева и Ди: нерассказанная история» поведала о сказанных леди Ди словах принцу Чарльзу.

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    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода
    Стало известно, что сказала принцесса Диана принцу Чарльзу в день их развода

    Бывшие супруги покинули здание суда порознь и столкнулись на первом этаже Кенсингтонского дворца. Тогда-то Диана и задала принцу душераздирающий вопрос.

    «Почему это должно было случиться именно с нами?» — спросила она с глубокой грустью.

    Когда же принцесса получила на руки бумаги о разводе, то она просто не смогла сдержать слез, пишет Express.

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