Стало известно, кто сыграет главную роль в пятой части «Индианы Джонса»

Производство фильма планируют начать этим летом

Датский актер Мадс Миккельсен снимется в пятой части франшизы про американского археолога Индиану Джонса. Об этом сообщает Deadline.

Главную роль сыграет актриса и автор сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж. В картине также снимется 78-летний Харрисон Форд, который сыграл Индиану Джонса во всех частях франшизы.

Стивен Спилберг, режиссер предыдущих фильмов, станет продюсером фильма. Вместо него картину снимет Джеймс Мангольд. Музыку для фильма напишет Джон Уильямс, который тоже работал над всеми фильмами франшизы.

Производство фильма планируют начать этим летом, а премьера должна состояться 29 июля 2022 года.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».