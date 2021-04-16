В сети показали новый трейлер «Форсажа 9»

Действие картины будет происходить в Лондоне

B&H Film Distribution Company опубликовала новый трейлер «Форсажа 9» с Вином Дизелем, Шарлиз Терон, Хелен Миррен и Карди Би.

По сюжету новой части гоночного боевика Джастина Лина спокойную семейную жизнь главного героя Доминика Торетто прерывает очередная миссия по спасению мира. На этот раз команде Торетто придется противостоять самому опасному преступнику из всех, с кем они раньше сталкивались, — брату Доминика Джейкобу. Его роль исполнил Джон Сина («Отряд самоубийц: Миссия навылет»).

Действие картины будет происходить в Лондоне, Токио, Центральной Америке, Эдинбурге, Тбилиси и даже в секретном бункере в Азербайджане. Судя по трейлеру, в фильм вернется уличный гонщик Хан Лю (Сон Ган), который считался погибшим после третьей части «Форсажа».

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».