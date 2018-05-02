Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ

Новорожденный принц Луи получил свидетельство о рождении

Этой радостной новостью поделился Кенсингтонский дворец, обнародовав соответствующую бумагу. Выдача свидетельства состоялась в Кенсингтонском дворце: принц Уильям расписался в книге регистрации рождений в присутствии представителя отдела регистрации актов гражданского состояния Вестминстера. Согласно свидетельству, полное имя принца - Его