Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
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Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Новорожденный принц Луи получил свидетельство о рождении
Этой радостной новостью поделился Кенсингтонский дворец, обнародовав соответствующую бумагу.
Выдача свидетельства состоялась в Кенсингтонском дворце: принц Уильям расписался в книге регистрации рождений в присутствии представителя отдела регистрации актов гражданского состояния Вестминстера. Согласно свидетельству, полное имя принца - Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский.
Свидетельство о рождении принца Луи
Напомним, Луи Артур Чарльз родился 23 апреля в больнице святой Марии в Лондоне в 11 утра по лондонскому времени. Его вес составил 3, 827 кг. В этот же день новоиспеченные родители с новорожденным малышом покинули стены больницы.
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Джерело: Hello!