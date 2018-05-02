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    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ

    Новорожденный принц Луи получил свидетельство о рождении
    Этой радостной новостью поделился Кенсингтонский дворец, обнародовав соответствующую бумагу. Выдача свидетельства состоялась в Кенсингтонском дворце: принц Уильям расписался в книге регистрации рождений в присутствии представителя отдела регистрации актов гражданского состояния Вестминстера. Согласно свидетельству, полное имя принца - Его
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    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма

    Новорожденный принц Луи получил свидетельство о рождении

    Этой радостной новостью поделился Кенсингтонский дворец, обнародовав соответствующую бумагу.

    Выдача свидетельства состоялась в Кенсингтонском дворце: принц Уильям расписался в книге регистрации рождений в присутствии представителя отдела регистрации актов гражданского состояния Вестминстера. Согласно свидетельству, полное имя принца - Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский. 

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    Свидетельство о рождении принца Луи
    Напомним, Луи Артур Чарльз родился 23 апреля в больнице святой Марии в Лондоне в 11 утра по лондонскому времени. Его вес составил 3, 827 кг. В этот же день новоиспеченные родители с новорожденным малышом покинули стены больницы.

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    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ
    Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил первый документ

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    Джерело: Hello!

    дети звезд Кейт Миддлтон Принц Уильям
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