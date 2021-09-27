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    20-летння Анна Тринчер увеличила губы. В третий раз

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    20-летняя украинская певица и актриса Анна Тринчер&nbsp; - 20-летння Анна Тринчер увеличила губы. В третий раз
    20-летняя украинская певица и актриса Анна Тринчер 
    instagram.com/annatrincher_offiicial/

    Артистка похвасталась результатом

    20-летняя украинская певица и актриса Анна Тринчер снова увеличила губы. В сторис своей странице в Инстаграме артистка опубликовала фото, на котором продемонстрировала результат процедуры.

    «Они так натурально выглядят, что ни один визажист не может догадаться, что у меня накачанные губы», — поделилась Анна.

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    20-летння Анна Тринчер увеличила губы. В третий раз
    20-летння Анна Тринчер увеличила губы. В третий раз
    instagram.com/annatrincher_offiicial/

    Кстати, хотя и девушка уже не впервые прибегает к этой процедуре, но все же говорит, что каждый раз ей страшно. Впервые Тринчер уколола в губы препарат в феврале этого года. Тогда же артистка рассказала, как бабушка отреагировала на такие ее изменения во внешности. Второй раз звезда себе увеличила губы в июне этого года.

    Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

    «Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    20-летння Анна Тринчер увеличила губы. В третий раз