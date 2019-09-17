Тина Кароль призналась, что едва не покончила с собой после смерти мужа



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Тина Кароль с мужем

Певица дала откровенное интервью о личной жизни

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль рассказала, как едва не покончила с собой после смерти мужа Евгения Огира в 2013 году.

Певица сумела преодолеть этот сложный период и продемонстрировала удивительную силу духа. Однако ей было очень тяжело на душе, поскольку появлялись мысли о суициде

Выйти из депрессии и идти дальше помог артистке именно сын Вениамин.

«Когда не стало мужа, было все. И суицидальные настроения, разное. Но все мы пришли по одному в этот мир и по одному уйдем. У каждого своя миссия, своя история, свое отведенное время. И покончить с собой я не имею права. тем более, что у меня есть сынок - и он моя самая миссия», – рассказывала певица в программе «Жизнь известных людей».

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