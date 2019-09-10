Тина Кароль продемонстрировала роскошный бюст в откровенном наряде (фото)



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Тина Кароль instagram.com/tina_karol/

Звезда порадовала поклонников откровенными фото

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Тина Кароль свой образ для третьего эфира «Танцев со звездами 2019». Поп-дива покорила шикарным кружевным платьем в пол с длинным шлейфом, в точности повторяющей плавные изгибы ее фигуры. Экстремальный вырез до талии подчеркнул линию декольте, позволив полюбоваться шикарный бюстом певицы.

Свой образ Тина дополнила оригинальными аксессуарами в национальном стиле. Поклонники пришли в восторг от фотосессии звезды.