Толстяк бросил алкоголь с наркотиками, и уже через полтора года стал другим человеком

Фото до и после

Пару лет назад жизнь пользователя Reddit gymlife5150 перевернулась с ног на голову. Он принимал наркотики, и скоро все, к чему он так привык, начало рушиться. Жена ушла, его уволили с работы, а здоровье сильно сбоило.

Парень был в ужасе от своего тела. Перекусы, алкоголь и, конечно, наркотики дали о себе знать — его вес превысил 130 кг. Он впал в депрессию и пытался покончить с собой. Лишь потом, после передозировки, попав в руки врачей, он начал осознавать, что так жить больше нельзя. А когда число госпитализаций в психиатрическую лечебницу перевалило за дюжину, сомнений не осталось совсем.

«Я был сильно подавлен и потерял всякую надежду на будущее. Чуть протрезвев, я решил пойти в спортзал и вкалывать так же сильно, как я когда-то принимал вещества», - признался gymlife5150

Физические нагрузки буквально заменили старую зависимость парня и стали новой. Сначала он ходил в зал как получится, но пандемия сыграла ему на руку. Из-за удаленки он смог заниматься дома дважды в день. Результат не заставил себя ждать — килограммы улетали. Всего за полтора года он сбросил 32 кг и, судя по постам в соцсетях, останавливаться пока не планирует.

Недавно парень поделился фотографиями своего преображения на Reddit. Пост завирусился — за пару дней его оценили тысячи пользователей соцсети. Судя по комментариям, история gymlife5150 станет вдохновением для многих.

Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.