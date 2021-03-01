Знаменитая модель призналась, что была наркоманкой с 15 лет (фото)

Медики спасли девушку после передозировки, но даже после этого она продолжила употреблять запрещенные препараты

Популярная в Instagram модель призналась, что уже в 15 лет стала наркозависимой. Несмотря на то что сейчас Холли Валентайн выглядит как идеальная девушка, в подростковым возрасте она попала в плохую компанию, где ни одна встреча не обходилась без алкоголя и запрещенных веществ, сообщает Daily Star.

Я начала употреблять наркотики в 15 лет. У меня потрясающая и раздражающе идеальная семья, но мне хотелось увидеть и другое. Я была просто подростком, который думал, что куча взрослых парней и девушек хотят быть моими друзьями. Но на самом деле я была уязвимой и одинокой.

Холли, которая живет сейчас в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, рассказала, что уже с 17 лет начала употреблять тяжелые наркотики, не понимая, какой вред они наносят организму. Через два года у нее произошла передозировка, и медики чудом успели спасти девушку. Тогда на помощь пришла семья, но даже это не остановило Холли. Она снова вернулась к запрещенным веществам.

Врачи реанимировали меня и промыли желудок. Я находилась в коме 12 часов. И тогда моя мама поняла, в какой тяжелой ситуации я оказалась. Семья всегда была рядом со мной, даже когда друзья постепенно отворачивались. Я их не виню. Все знали, что есть проблема, но никто не знал, что делать

Осенью 2011 года Холли арестовали после того, как полиция обнаружила у нее наркотики. Девушку приговорили к шести месяцам реабилитации, и именно это стало для нее спасательным кругом. С тех пор модель ведет полностью трезвый образ жизни и уделяет особое внимание своему психическому здоровью.

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