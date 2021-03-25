Впечатляющие трансформации людей, которые смогли побороть наркотическую зависимость

«Помните, что наркоманы такие же люди. Они очень нуждаются в любви и сострадании»

Instagram-аккаунт под названием «Дневник зависимого» посвящён историям людей, которые смогли найти в себе силы завязать с запрещёнными веществами и начать жизнь с чистого листа. Эти трансформации удивительно честных людей показывают, насколько морально сильным может быть человек, сам того не подозревая

Собрали для вас фото бывших наркоманов, которые были на дне, но полностью изменили свои жизни.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.