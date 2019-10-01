Тома Круза заметили в киевском метро (фото,видео)
Том Круз
Актера сопровождал советник Зеленского
Голливудского актера Тома Круза вечером 30 сентября заметили в киевском метро. Очевидцы сняли его на видео и фото, опубликовав их в социальных сетях.
По словам автора видео, Том Круз был на станции «Золотые ворота» около половины десятого вечера - возможно, спустился посмотреть в качестве экскурсии.
Актер был с охраной и делегацией, также его сопровождал ближайший советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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Корешкова отметила, что охрана запрещала снимать Круза и подходить к нему. Но, по ее словам, было слышно, что актер и его окружение обсуждают локации для съемок.
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