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    Жизнь

    Тома Круза заметили в киевском метро (фото,видео)

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    Том Круз - Тома Круза заметили в киевском метро (фото,видео)
    Том Круз

    Актера сопровождал советник Зеленского

    Голливудского актера Тома Круза вечером 30 сентября заметили в киевском метро. Очевидцы сняли его на видео и фото, опубликовав их в социальных сетях.

    По словам автора видео, Том Круз был на станции «Золотые ворота» около половины десятого вечера - возможно, спустился посмотреть в качестве экскурсии.

    Актер был с охраной и делегацией, также его сопровождал ближайший советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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    Публикация от Віталій Шевченко (@shevchik.v)

    Корешкова отметила, что охрана запрещала снимать Круза и подходить к нему. Но, по ее словам, было слышно, что актер и его окружение обсуждают локации для съемок.

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