Тома Круза заметили в киевском метро (фото,видео)



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Том Круз

Актера сопровождал советник Зеленского

Голливудского актера Тома Круза вечером 30 сентября заметили в киевском метро. Очевидцы сняли его на видео и фото, опубликовав их в социальных сетях.

По словам автора видео, Том Круз был на станции «Золотые ворота» около половины десятого вечера - возможно, спустился посмотреть в качестве экскурсии.

Актер был с охраной и делегацией, также его сопровождал ближайший советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віталій Шевченко (@shevchik.v) 30 Сен 2019 в 12:15 PDT

Корешкова отметила, что охрана запрещала снимать Круза и подходить к нему. Но, по ее словам, было слышно, что актер и его окружение обсуждают локации для съемок.

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