Трансформация этой американки, отказавшейся от героина, поразит любого (фото)

Когда девушке исполнилось 18 лет, она забеременела и на девять месяцев отказалась от наркотиков

28-летняя Мэдисон Макманус из Нью-Джерси (США) сидела на тяжелых наркотиках (крэк и героин) с 15 лет. У нее было 19 передозировок прежде, чем она решила, что пора остановиться.

«Я оказалась на своей первой реабилитации в возрасте 15 лет. Вся моя семья ощутила последствия моей зависимости», — говорит Мэдисон.

Когда девушке исполнилось 18 лет, она забеременела и на девять месяцев отказалась от наркотиков. Это был ее самый длинный период без героина.

«Я бросила школу и оформила временную опеку над своей дочерью. Я просто не могла перестать употреблять наркотики. На тот момент у меня уже не было ни семьи, ни друзей. Я была одна. Я оттолкнула всех, и начался шестилетний кошмар, в котором я была бездомной и одинокой в суровом, темном городе», — рассказала Мэдисон.

Вскоре Мэдисон лишилась родительских прав, а 18 июля 2018 года она была арестована.

Тогда она осознала, что достигла дна, и начала свой путь к выздоровлению. Девушка рассказала, что суд по делу о наркотиках и тюремный срок спасли ей жизнь, потому что только в заключении она поняла, что должна раз и навсегда покончить с наркотиками, пишет Daily Star.

Мэдисон прошла курс реабилитации, вступила в общество Анонимных Наркоманов и восстановила связи с друзьями и родственниками. Сейчас девушка пытается вернуть опеку над дочерью.

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