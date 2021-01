Эминему пришлось заново учится читать рэп после того, как он завязал с наркотиками

Рэпер извинился перед Рианной за то, что в одном из своих треков он поддержал Криса Брауна — бывшего бойфренда исполнительницы, избившего ее

Культовый американский рэпер Эминем признался ведущему радиостанции SiriusXM Gray Rizzy, что после наркозависимости он заново осваивал рэп-музыку и читал обо всем, что рифмуется.

«Схемы рифмовок даже не казались мне знакомыми. Тогда я будто был застигнут врасплох. Иногда я думал: «Разве я это сказал?» — сказал Эминем.

В треке Things Get Worse, записанном в 2009 году для альбома Relapse, Эминем заявил, что поддерживает Криса Брауна — бывшего бойфренда Рианны, избившего ее. «Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже избил эту…», — читает Эминем. Хотя рэпер не включил песню в альбом (только через две года трек вышел на альбоме рэпера B.o.B Every Play Is Crucial без этой строчки), фрагмент демо-версии Things Get Worse слили в сеть в 2019 году.

«Я ошибся, сказав это. Это было невероятно глупо. Я много раз ошибался, особенно во время записи Relapse, когда из-за наркотиков мне пришлось учиться читать рэп снова. Из-за этой ситуации я должен был научиться делать заново многое. Тогда я думал: «Ну, если рифма есть — значит скажи это», — сказал Эминем.