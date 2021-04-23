Многодетная мать из Киева снялась в откровенной фотосессии для Playboy

Блогерша порадовала своих фанатов горячей фотосессией

25-летняя блогерша из Киева София Стужук ничего не скрывает от подписчиков. Девушка даже транслировала в Инстаграме домашние роды в воде. Однако аккаунт красавицы не ограничивается только темой материнства.

София порадовала своих фанатов горячей фотосессией для журнала Playboy, кадры из которой показала в своем аккаунте. Многодетная мама не стеснялась откровенных образов и позировала в таком боди, которое больше обнажало, чем скрывало. А потом примерила комплект кружевного белья с рубашкой и изящный корсет.

Блогерша, которой действительно есть что показать, не стала скромничать. Красавица отметила, что очень сексуальна и не собирается ставить на себе крест.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.