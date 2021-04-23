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    Многодетная мать из Киева снялась в откровенной фотосессии для Playboy

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    Блогерша София Стужук - Многодетная мать из Киева снялась в откровенной фотосессии для Playboy
    Блогерша София Стужук
    instagram.com/sofia_stuzhuk/

    Блогерша порадовала своих фанатов горячей фотосессией

    25-летняя блогерша из Киева София Стужук ничего не скрывает от подписчиков. Девушка даже транслировала в Инстаграме домашние роды в воде. Однако аккаунт красавицы не ограничивается только темой материнства.

    София порадовала своих фанатов горячей фотосессией для журнала Playboy, кадры из которой показала в своем аккаунте. Многодетная мама не стеснялась откровенных образов и позировала в таком боди, которое больше обнажало, чем скрывало. А потом примерила комплект кружевного белья с рубашкой и изящный корсет.

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    Многодетная мать из Киева снялась в откровенной фотосессии для Playboy
    Многодетная мать из Киева снялась в откровенной фотосессии для Playboy
    Многодетная мать из Киева снялась в откровенной фотосессии для Playboy
    Многодетная мать из Киева снялась в откровенной фотосессии для Playboy
    Многодетная мать из Киева снялась в откровенной фотосессии для Playboy
    Многодетная мать из Киева снялась в откровенной фотосессии для Playboy
    Многодетная мать из Киева снялась в откровенной фотосессии для Playboy

    Блогерша, которой действительно есть что показать, не стала скромничать. Красавица отметила, что очень сексуальна и не собирается ставить на себе крест.

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные актер шоу-бизнес
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