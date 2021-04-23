«Думал, что это ты»: Ани Лорак впервые рассказала об изменах бывшего мужа

Артистка поделилась, с чего у них с Муратом начались разлады в отношениях

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак прокомментировала измены экс-мужа Мурата.

Ани поделилась, что Мурат ради нее переехал из родной Турции в Украину. Он не знал ни языка, ни менталитета. Чтобы помочь любимому, Лорак пошла на отчаянный шаг и взяла в банке кредит в полтора миллиона долларов на его ресторанный бизнес.

«Я ему помогла открыть ресторан. Потому что у него была мечта. Я взяла кредит на его бизнес. Когда ты любишь человека, ты не ставишь себе такие вопросы. Ты спрашиваешь себя, что я еще могу сделать для тебя», — поделилась Лорак.

Лорак также призналась, что чувствовала, что тогда Мурат ее любил и была готова ради него на многое. Также певица поделилась, что экс-муж был прекрасным отцом для их совместной дочери. Но потом Мурат начал удаляться, задерживаться на работе, а на предложение провести время с семьей, говорил, что у него важные бизнес-встречи.

Лорак отметила, что пока она строила карьеру в Москве, в Киеве Мурат не просто изменял, но и открыто появлялся с другими девушками на людях. Когда же в Сеть попало то самое скандальное видео, где Мурат обнимает незнакомку, Лорак позвонила мужу:

«Что он отвечал? Что это не он. Что может мужчина ответить. Или еще такая тема интересная, что: "Я вообще думал, что это ты". Он пытался сохранить брак, просил дать ему шанс. Я терпеливая, но если что-то решила, то назад дороги нет. Самое главное, что была проведена работа над собой и у меня, и у него. Это позволило выйти нам на новый уровень общения. Сегодня эти отношения лучше, чем они были», — отметила артистка.

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