Три сына и буйволиная ферма: чем заниматеся 37-летняя жена Тигипко

Пара сходила на конкурс «Мисс Украина Вселенная», который состоялся 15 октября в одном из отелей Киева.

61-летний банкир Сергей Тигипко впервые за долгое время вышел в свет со своей 37-летней женой Аллой Зиневич

Как оказалось, у Аллы есть трое сыновей, старшему из которых 10, все они очень похожи на Сергея Леонидовича, который развелся с женой Викторией Тигипко только в 2018 году. По слухам, все дети Зиневич – от Тигипко, пишет Tabloid.

Как известно, у Сергея Леонидовича есть дочь Анна от первого брака и трое детей от второго. И, похоже, от третьего брака у него так же трое детей.

Женщина называет себя в сети «бизнес леди с хорошим вкусом» и имеет яркий Instagram, где показывала мужа до визита на «Мисс».

Зиневич имеет буйволиную ферму, ресторан и фармацевтический бизнес. В сети она часто показывает буйволов и рекламирует молочные продукты собственного производства.

Иногда Алла пишет большие мотивационные посты о секретах успеха и повышения самооценки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

Ранее «Скотч» писал, что известно о красавице, победившей в конкурсе «Мисс Украина Вселенная».

Также сообщалось, что соблазнительная Мисс Вселенная Оливия Калп решила хорошенько разогреть своих подписчиков, опубликовав в своем Instagram серию фото в купальнике.