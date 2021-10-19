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    Три сына и буйволиная ферма: чем заниматеся 37-летняя жена Тигипко

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    Пара сходила на конкурс &laquo;Мисс Украина Вселенная&raquo;, который состоялся 15 октября в одном из отелей Киева. - Три сына и буйволиная ферма: чем заниматеся 37-летняя жена Тигипко

    Пара сходила на конкурс «Мисс Украина Вселенная», который состоялся 15 октября в одном из отелей Киева.

    Фото: Instagram/alla_zinevych

    61-летний банкир Сергей Тигипко впервые за долгое время вышел в свет со своей 37-летней женой Аллой Зиневич

    Как оказалось, у Аллы есть трое сыновей, старшему из которых 10, все они очень похожи на Сергея Леонидовича, который развелся с женой Викторией Тигипко только в 2018 году. По слухам, все дети Зиневич от Тигипко, пишет Tabloid.

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    Три сына и буйволиная ферма: чем заниматеся 37-летняя жена Тигипко
    Три сына и буйволиная ферма: чем заниматеся 37-летняя жена Тигипко
    Три сына и буйволиная ферма: чем заниматеся 37-летняя жена Тигипко
    Фото: Instagram/alla_zinevych

    Как известно, у Сергея Леонидовича есть дочь Анна от первого брака и трое детей от второго. И, похоже, от третьего брака у него так же трое детей.

    Женщина называет себя в сети «бизнес леди с хорошим вкусом» и имеет яркий Instagram, где показывала мужа до визита на «Мисс».

    Зиневич имеет буйволиную ферму, ресторан и фармацевтический бизнес. В сети она часто показывает буйволов и рекламирует молочные продукты собственного производства.

    Иногда Алла пишет большие мотивационные посты о секретах успеха и повышения самооценки.

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    Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)

    Ранее «Скотч» писал, что известно о красавице, победившей в конкурсе «Мисс Украина Вселенная».

    Также сообщалось, что соблазнительная Мисс Вселенная Оливия Калп решила хорошенько разогреть своих подписчиков, опубликовав в своем Instagram серию фото в купальнике.

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    Теги: дети Украина бизнес Сергей Тигипко время
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    Три сына и буйволиная ферма: чем заниматеся 37-летняя жена Тигипко