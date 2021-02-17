У Джона Сноу и одичалой из «Игры престолов» родился первенец (фото)

Свою беременность Лесли подтвердила в сентябре прошлого года

Британские актеры Кит Харрингтон и Роуз Лесли, известные по ролям Джона Сноу и «одичалой» Игритт в сериале «Игра престолов», стали родителями. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на представителя Харрингтона.

Пару заметили на прогулке с ребенком в Лондоне во вторник, 16 февраля. По словам собеседника издания, у актеров родился мальчик, и они «очень-очень счастливы». Однако имя новорожденного не раскрывается.

Свою беременность Лесли подтвердила в сентябре прошлого года. В 2016 году Лесли и Харингтон официально подтвердили, что состоят в отношениях с 2012 года. В июне 2018 года они поженились.

Ранее «Скотч» показывал фото знаменитой гимнастки, которая после пережитых домогательств стала порнозвездой.

Гимнастка написала автобиографию, где подробно рассказала о насилии в спорте. По словам многократной чемпионки Нидерландов, дети в этой сфере терпят вербальный и сексуальный абьюз. «Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках, при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди», — пояснила Верона.