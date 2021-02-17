64-летняя бабуля обрела фигуру мечты и доказала, что возраст ничего не решает (фото)

«Я привыкла выступать на сцене в крошечных бикини», — признается женщина

64-летняя женщина из Мельбурна по имени Лесли Максвелл выглядит так молодо и подтянуто, что на нее частенько обращают внимание молодые парни — ровесники ее внучки.

Секрет молодости женщины — в постоянной работе над собой, а также в особенном восприятии возраста. Женщина регулярно занимается в тренажерном зале, правильно питается, делает растяжку и предпочитает одеваться так же, как ее 19-летняя внучка Тия, которая всегда не против одолжить бабушке пару-тройку своих вещей.

«Люди стареют и думают, что им нужно выглядеть или чувствовать себя определенным образом. Зачем чувствовать себя старым, если тебе это не нужно? Почему бы не ощущать себя так, будто ты на вершине мира?» — говорит Лесли.

42-летняя дочь Лесли по имени Ванесса во всем поддерживает маму, но порой смущается ее откровенных постов в социальных сетях. Лесли была участницей и победительницей многих соревнований по бодибилдингу и фитнес-бикини, поэтому она совсем не стесняется открыто показывать свою фигуру перед тысячами подписчиков, пишет Daily star.

«Я привыкла выступать на сцене в крошечных бикини, поэтому у меня нет проблем с этим», — признается женщина.

Внучку Лесли, которая младше бабушки на 45 лет, тоже совсем не смущают пикантные фото женщины. Она разделяет страсть бабушки к фитнесу и всегда с удовольствием тренируется вместе с ней.

Ранее «Скотч» показывал фото знаменитой гимнастки, которая после пережитых домогательств стала порнозвездой.

Гимнастка написала автобиографию, где подробно рассказала о насилии в спорте. По словам многократной чемпионки Нидерландов, дети в этой сфере терпят вербальный и сексуальный абьюз. «Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках, при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди», — пояснила Верона.