Голливудская звезда вышла на балкон потанцевать, но забыла, что не надела белье (видео)

Публикация набрала 2,1 миллиона лайков и восхитила поклонников звезды

Голливудская актриса Холли Берри станцевала на видео в откровенном образе и порадовала поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На кадрах ролика 54-летняя знаменитость запечатлена в компании своего возлюбленного, американского певца Вана Ханта. Берри попозировала топлес в черных трусах с принтом в виде сердец. Пару засняли на балконе со спины в момент, когда актриса выполняла танцевальные движения. «С тобой все очень просто», — подписала она пост, приуроченный ко Дню святого Валентина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Публикация набрала 2,1 миллиона лайков и восхитила поклонников звезды. «Как радостно видеть тебя счастливой, Холли! Ты заслуживаешь все самое лучшее и всю эту любовь. Поздравляю вас с Ваном!», «Он самый счастливый мужчина в мире!», «Обожаю твою женственность», «Вы такие милые!», «Танец счастья», «Одежда все равно лишняя», — писали они.

Ранее «Скотч» показывал фото знаменитой гимнастки, которая после пережитых домогательств стала порнозвездой.

Гимнастка написала автобиографию, где подробно рассказала о насилии в спорте. По словам многократной чемпионки Нидерландов, дети в этой сфере терпят вербальный и сексуальный абьюз. «Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках, при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди», — пояснила Верона.