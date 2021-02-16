Рианна ошарашила снимком, на котором демонстрирует обнаженные прелести (фото)

Публикация знаменитости набрала восемь миллионов лайков

Звезда взволновала подписчиков

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна сфотографировалась в откровенном образе и взволновала поклонников своим внешним видом. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На опубликованном кадре 32-летняя певица позирует на фоне бассейна в лиловых атласных шортах собственного бренда Savage X Fenty. Ее запечатлели с голой грудью, которую на фото она прикрывает рукой. Образ Рианны дополнили массивные украшения: серьги, кольцо, часы и несколько колье.

instagram.com/badgalriri/

Публикация знаменитости набрала восемь миллионов лайков. Подписчики восхитились ее внешностью в комментариях под постом. «У меня отвисла челюсть», «У меня нет слов», «Вау, какое тело!», «Я обожаю тебя», «Самая сексуальная», «Красотка», — высказывались фанаты.

Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.