  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Рианна ошарашила снимком, на котором демонстрирует обнаженные прелести (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Рианна - Рианна ошарашила снимком, на котором демонстрирует обнаженные прелести (фото)
    Певица Рианна
    instagram.com/badgalriri/

    Публикация знаменитости набрала восемь миллионов лайков

    Звезда взволновала подписчиков

    Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна сфотографировалась в откровенном образе и взволновала поклонников своим внешним видом. Снимок появился на ее странице в Instagram.

    На опубликованном кадре 32-летняя певица позирует на фоне бассейна в лиловых атласных шортах собственного бренда Savage X Fenty. Ее запечатлели с голой грудью, которую на фото она прикрывает рукой. Образ Рианны дополнили массивные украшения: серьги, кольцо, часы и несколько колье.

    instagram.com/badgalriri/
    instagram.com/badgalriri/

    Публикация знаменитости набрала восемь миллионов лайков. Подписчики восхитились ее внешностью в комментариях под постом. «У меня отвисла челюсть», «У меня нет слов», «Вау, какое тело!», «Я обожаю тебя», «Самая сексуальная», «Красотка», — высказывались фанаты.

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

    Читайте также: Самой татуированной британке пришлось закрасить рисунки, чтобы показать дочери, как выглядит без них
    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies