У героев проекта «Эксы» родилась девочка



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Марго Емец и Дмитрий Лубинец

Марго Емец и Дмитрий Лубинец стали родителями

Радостной новостью о прибавлении семье пара поделилась с поклонниками в соцсети. Малішка родилась на свет 17 февраля и получила очень необычное имя.

«У нас новый член семьи, маленький ангелочек Амелия. 17.02 в 21.45 я стала мамой, и это самый счастливый момент в моей жизни», – написала Марго на своей страничке в Instagram.

Кроме этого, Марго часто делилась в сети подробностями жизни с пузиком.

«В общем, вся беременность у меня проходила чудесно. До пяти месяцев я ещё активно работала, токсикоза не было и живот не мешал. Также не поменялись вкусовые предпочтения. Но на последнем месяце беременности стало тяжеловато. Появилась отечность, боль в копчике, запретили садиться за руль и гулять далеко от дома. Это единственное, что мешало», - призналась Марго.