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    Жизнь

    У героев проекта «Эксы» родилась девочка

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    Марго Емец и Дмитрий Лубинец - У героев проекта «Эксы» родилась девочка
    Марго Емец и Дмитрий Лубинец

    Марго Емец и Дмитрий Лубинец стали родителями

    Радостной новостью о прибавлении семье пара поделилась с поклонниками в соцсети. Малішка родилась на свет 17 февраля и получила очень необычное имя. 

    «У нас новый член семьи, маленький ангелочек Амелия. 17.02 в 21.45 я стала мамой, и это самый счастливый момент в моей жизни», – написала Марго  на своей страничке в Instagram.

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    У героев проекта «Эксы» родилась девочка
    У героев проекта «Эксы» родилась девочка
    У героев проекта «Эксы» родилась девочка
    У героев проекта «Эксы» родилась девочка

    Кроме этого, Марго часто делилась в сети подробностями жизни с пузиком. 

    «В общем, вся беременность у меня проходила чудесно. До пяти месяцев я ещё активно работала, токсикоза не было и живот не мешал. Также не поменялись вкусовые предпочтения. Но на последнем месяце беременности стало тяжеловато. Появилась отечность, боль в копчике, запретили садиться за руль  и гулять далеко от дома. Это единственное, что мешало», - призналась Марго.

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