Кейт Миддлтон отказалась от выполнения королевских обязанностей ради детей
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В ближайшие дни не будет совместных выходов пары
Кейт Миддлтон и принц Уильям выкрали у плотного графика время, которое проведут с семьей
К выполнению королевских обязанностей принц и его супруга относятся очень ответственно. Они также внимательны к вопросам касательно воспитания детей.
Чтобы уделить время наследникам, герцог и герцогиня Кэмбриджские взяли недельный отпуск.
Как раз подготовительные школы пятилетнего принца Джорджа и трехлетней принцессы Шарлотты ушли на каникулы. Это значит, что у Кейт и Уильяма появилась возможность на протяжении семи дней без ограничений общаться со всеми тремя детьми — не забывайте про девятимесячного принца Луи. По версии журнала People, семья покинет Лондон и уедет в загородное поместье в Норфолке.
Джерело: graziamagazine.ru