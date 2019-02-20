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    Жизнь

    Кейт Миддлтон отказалась от выполнения королевских обязанностей ради детей

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Кейт Миддлтон отказалась от выполнения королевских обязанностей ради детей
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон
    Legion-Media

    В ближайшие дни не будет совместных выходов пары

    Кейт Миддлтон и принц Уильям выкрали у плотного графика время, которое проведут с семьей

    К выполнению королевских обязанностей принц и его супруга относятся очень ответственно. Они также внимательны к вопросам касательно воспитания детей.

    Чтобы уделить время наследникам, герцог и герцогиня Кэмбриджские взяли недельный отпуск.

    Как раз подготовительные школы пятилетнего принца Джорджа и трехлетней принцессы Шарлотты ушли на каникулы. Это значит, что у Кейт и Уильяма появилась возможность на протяжении семи дней без ограничений общаться со всеми тремя детьми — не забывайте про девятимесячного принца Луи. По версии журнала People, семья покинет Лондон и уедет в загородное поместье в Норфолке.

    Джерело: graziamagazine.ru

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