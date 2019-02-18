Молочные зубы могут помочь определить риски развития шизофрении и депрессии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новое исследование пришло к интересному выводу о том, что риск проблем с психикой у человека можно предсказывать по зубам

По мнению ученых, если у ребёнка истончается зубная эмаль, это говорит о повышенном риске депрессий или биполярного расстройства.

Зубы очень многое говорят археологам по поводу древних цивилизаций и того, как жили наши далёкие предки. По зубам, к примеру, можно сказать о диете людей, проживавших много веков назад, а также о причине их смерти. Но теперь выясняется, что по костям во рту можно сделать прогноз и о нашем будущем тоже. В частности, исследователи выяснили, что по зубам можно определять риск психических расстройств вроде депрессий, тревожных состояний, биполярного расстройства и даже шизофрении. Исследователи из Центрального госпиталя Массачусетса изучили выпавшие молочные зубы шестилетних детей. Оказалось, что истонченная эмаль чаще говорила о будущих проблемах с дефицитом внимания у детей.

Хотя с точки зрения археологии это открытие кажется вполне логичным, оно является абсолютно беспрецедентным для психиатрии. И вместе с тем, результаты этого исследования открывают целое новое направление в предварительной диагностике расстройств, которые становятся всё более и более распространёнными в современном обществе. Врачи подчеркивают, что получены данные, о которых прежде даже никто не думал. В исследовании принимали участие не только стоматологи, но археологи, антропологи и более широкие специалисты в области здравоохранения.

Автор исследования попросили родителей 37 детей в возрасте 6 лет из Калифорнии подарить им выпавшие молочные зубы малышей. Каждый из зубиков был проанализирован с помощью высокоточного сканера. Полученные результаты по разным физиологическим характеристикам зубов сравнили с психическим здоровьем ребёнка. Была обнаружена прямая связь между толщиной зубной эмали и повышенным риском развития целого ряда психических расстройств. При этом причины подобной связи пока не установлены.

Джерело: Medikforum.ru