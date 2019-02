Таинство рождения: завораживающие снимки победителей Birth Photo Competition 2019



Автор фото: Бри Гарсия

Завершился конкурс Birth photo Competition 2019 среди фотографов, снимающих роды и первые часы жизни малышей

Судьи выбрали победителей, которым удалось передать чудо появления нового человека в ярких эмоциональных образах.

Международная ассоциация профессиональных фотографов, специализирующихся на съемке родов, (International Association of Professional Birth Photographers / IAPBP) состоит из 1000 представителей из 51 страны. Целью организации является помощь будущим родителям в выборе фотографа, с которым они готовы разделить такой важный и интимный момент, как рождение ребенка. Каждый год IAPBP проводит конкурс среди фотографов, сумевших подойти к процессу родов с художественной точки зрения и показать его с разных сторон. Это требует от фотографа деликатности и способности к сопереживанию.

Все работы конкурса разделили на 5 категорий: «Схватки», «Роды», «После родов», «Первые 48» и «Детали рождения». В каждой категории жюри распределило призовые места, а также отметило некоторые работы поощрительными наградами.

Победителем IAPBP Image Competition 2019 стала австралийка Бель Вердильон (Belle Verdiglione). Она представила потрясающую черно-белую фотографию «Наш радужный ребенок появился» (Our Rainbow Baby is Here). Вердильон удалось запечатлеть ошеломляющую волну эмоций, которую вся семья испытывает сразу после рождения малыша. Родители, изображенные на этом кадре, в прошлом пережили потерю ребенка, поэтому переполняющее их счастье бесконечно.

