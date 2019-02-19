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    Фото

    Таинство рождения: завораживающие снимки победителей Birth Photo Competition 2019

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    Таинство рождения: завораживающие снимки победителей Birth Photo Competition 2019
    Автор фото: Бри Гарсия

    Завершился конкурс Birth photo Competition 2019 среди фотографов, снимающих роды и первые часы жизни малышей

    Судьи выбрали победителей, которым удалось передать чудо появления нового человека в ярких эмоциональных образах.

    Международная ассоциация профессиональных фотографов, специализирующихся на съемке родов, (International Association of Professional Birth Photographers / IAPBP) состоит из 1000 представителей из 51 страны. Целью организации является помощь будущим родителям в выборе фотографа, с которым они готовы разделить такой важный и интимный момент, как рождение ребенка. Каждый год IAPBP проводит конкурс среди фотографов, сумевших подойти к процессу родов с художественной точки зрения и показать его с разных сторон. Это требует от фотографа деликатности и способности к сопереживанию.

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    «Наш радужный ребенок появился», главный победитель. Автор фото: Бель Вердильон.
    «Они говорили, я не смогу», выбор судей в категории «Роды». Автор фото: Бриттани Фишер.
    «Окутанный», победитель в категории «Детали рождения». Автор фото: Саманта Эванс.
    «Это мы», победитель в категории «Первые 48». Автор фото: Кимберли Кимбл.
    «Роды в воде на закате», победитель в категории «Схватки». Автор фото: Дора Баренс.
    «Любовь моя и мой герой», выбор жюри в категории «Схватки». Автор фото: Синди Уильямс.
    «Маленькая коала», поощрительный приз в категории «Первые 48». Автор фото: Даниа Ватсон.
    «Просыпайся», поощрительный приз в категории «Первые 48». Автор фото: Сара Ромеро.
    «С женщиной», поощрительный приз в категории «Схватки». Автор фото: Аманда Дитцель
    «Сестра в руках», поощрительный приз в категории «Первые 48». Автор фото: Дебора Элентер.
    «Глаз не отвести», поощрительный приз в категории «После родов». Автор фото: Дебора Элентер.
    «Встреча с братом», поощрительный приз в категории «Первые 48». Автор фото: Барбара Авиз.
    «Эмоции старшего брата», поощрительный приз в категории «Детали рождения». Автор фото: Бри Гарсиа.
    «Со своим радужным ребёнком», поощрительный приз в категории «Первые 48». Автор фото: Бри Гарсия.
    «Окончательное разделение», поощрительная премия в категории «Детали рождения». Автор фото: Лорен Снапка.
    «Ку-ку», выбор судей в категории «После родов». Автор фото: Хизер Сирс.

    Все работы конкурса разделили на 5 категорий: «Схватки», «Роды», «После родов», «Первые 48» и «Детали рождения». В каждой категории жюри распределило призовые места, а также отметило некоторые работы поощрительными наградами.

    Победителем IAPBP Image Competition 2019 стала австралийка Бель Вердильон (Belle Verdiglione). Она представила потрясающую черно-белую фотографию «Наш радужный ребенок появился» (Our Rainbow Baby is Here). Вердильон удалось запечатлеть ошеломляющую волну эмоций, которую вся семья испытывает сразу после рождения малыша. Родители, изображенные на этом кадре, в прошлом пережили потерю ребенка, поэтому переполняющее их счастье бесконечно.

    Джерело: cameralabs.org

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