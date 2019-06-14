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    Жизнь

    У Little Big вышел новый клип про тех, кто ходит в бары

    • Розсилка

    Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, снявшая вирусный клип Skibidi

    Группа Little Big выпустила клип на новый сингл I’M OK, который посвящен всем тем, кто ходит в бары после работы. «У меня все хорошо, я не алкоголик», – поет фронтмен группы Илья Прусикин, а ему подпевают герои ролика, среди которых Юрий Музыченко, Арсений Попов, Николай Киселев  и другие.

    Режиссерами клипа выступили сам Прусикин и молодой режиссер Алина Пязок, снявшая вирусный клип Skibidi.

     

     

    Джерело: Esquire

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