У Little Big вышел новый клип про тех, кто ходит в бары



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Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, снявшая вирусный клип Skibidi

Группа Little Big выпустила клип на новый сингл I’M OK, который посвящен всем тем, кто ходит в бары после работы. «У меня все хорошо, я не алкоголик», – поет фронтмен группы Илья Прусикин, а ему подпевают герои ролика, среди которых Юрий Музыченко, Арсений Попов, Николай Киселев и другие.

Режиссерами клипа выступили сам Прусикин и молодой режиссер Алина Пязок, снявшая вирусный клип Skibidi.

Джерело: Esquire