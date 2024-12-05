У Львові засвітили головну ялинку міста

Як і в попередні роки повномасштабної війни, дерево прикрасили старою світловою ілюмінацією, яку місто закупило ще в 2018 році

Розпочали подію із хвилини пам’яті, аби вшанувати всіх тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну

Сьогодні, 5 грудня, напередодні Дня святого Миколая, біля Оперного театру у Львові засвітили міську ялинку. Про це повідомила Львівська міська рада.

Розпочали подію із хвилини пам’яті, аби вшанувати всіх тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Перша леді Львова Катерина Кіт-Садова подякувала родині Підвірних, які цьогоріч віддали місту свою ялинку, і символічно подарувала від Львівської громади сім'ї саджанець нової ялинки.

«10 років ми формуємо нову традицію нашого Різдва. Бо Різдво – не тільки про ті клопоти, подарунки та хвилювання, а воно про те, звідки нам брати силу, щоб витримати всі страждання, які на нас падають, весь той біль, який ми переживаємо. Воно про віру в те, що ми маємо цю силу і що Бог дає нам цю силу. Воно про надію, яку ми маємо, і попри все в найтемніший час ми надіємося. І воно про любов. Любов до ближнього, до всіх, хто нас оточує, до хлопців і дівчат, які воюють на фронті і до волонтерів, які сьогодні святкують свій день – низький вам уклін – без вас не було б нас», – сказала Катерина Кіт-Садова.

Як і в попередні роки повномасштабної війни, дерево прикрасили старою світловою ілюмінацією, яку місто закупило ще в 2018 році. На верхівці ялинки – символ боротьби українців з агресором – «протитанковий їжак», якого у 2022 році зварили фахівці «Львівелектротрансу».

Сім’я Підвірних дуже хотіла, щоб дерево принесло радість львів’янам і гостям міста, а особливо – підняло дух військовим, які нас захищають.

Пан Ярослав обіцяє посадити подарований саджанець і доглядати не гірше, ніж попереднє дерево фото: Роман Балук для Львівської міської ради

Подарований саджанець пан Ярослав обіцяє посадити і доглядати не гірше, ніж попереднє дерево.

До засвічення дерева також долучився Герой України, командир роти розвідки 103-ї окремої бригади тероборони ім. митрополита Андрея Шептицького Юрій Жуковець з сім’єю.

Герой України, командир роти розвідки 103-ї окремої бригади тероборони ім. митрополита Андрея Шептицького Юрій Жуковець з сім’єю долучився до засвічення ялинки у Львові фото: Роман Балук для Львівської міської ради

«Ялинка дуже вражаюча, дуже велика. Ми будемо надіятись, що ця ялинка буде так сяяти, що її буде бачити кожен наш Захисник, кожному вона зігріє душу, для кожного вона буде по-своєму особлива. Мені подобається, що у Львові є така традиція запалювання ялинки. Бо це показує, що ми дотримуємся традицій, і ніщо нас не може зламати і прибити наш дух», – зазначив військовий Юрій Жуковець.

Солісти хору «Гомін» та колектив музичної школи №8 «Глорія» колядували біло головної ялинки Львова фото: Роман Балук для Львівської міської ради

Опісля всіх вітальних слів міську ялинку урочисто з колядою засвітили. Разом із львів’янами колядували солісти хору «Гомін» та колектив музичної школи №8 «Глорія».

Ялинка простоїть на площі орієнтовно місяць фото: Львівська міська рада

Ялинка простоїть на площі орієнтовно місяць. Масових розваг, як-то ярмарки чи міська ковзанка, у центрі Львова не передбачено. Натомість у Львівській громаді відбудеться кілька заходів для збереження та підтримки українських традицій, зокрема встановлення різдвяної шопки та винесення дідуха, хода звіздарів, запрацює різдвяна пошта.

Традиційно, дерево місто не купує, його дарують небайдужі. Цьогоріч свою ялинку Львову подарувала сім’я Підвірних зі села Бірки Яворівського району, які дуже хотіли, щоб їх дерево принесло радість львів’янам і гостям міста.

Традиційно, новорічне дерево Львів не купує, його дарують небайдужі фото: Роман Балук для Львівської міської ради

18-метровій ялинці – 20 років. У 2004 році пані Ганна випадково знайшла поламаний саджанець із корінцем на дорозі, тож пан Ярослав із 2-річним внуком вирішили посадити деревце у дворі. Перші роки ялинка була зовсім маленька і росла погано, але чоловік її гарно доглядав, підживлював і наступні 10 років вона зростала вгору «як тісто на дріжджах».

«Спочатку ми з внуком кожного року на Новий рік прикрашали нашу ялиночку і вона створювала нам різдвяну атмосферу. А потім вона стала такою високою, що вже я не годен був на неї залізти. Зараз вона вже несе небезпеку в дворі: грубе коріння попіднімало бруківку, брама не закривається, поруч у городі нічого не родить, а найговніше – між гілками дерева є електродроти і то є дуже небезпечно, особливо коли сильний вітер.

Ще 2 роки тому ми пропонували Львову нашу ялинку, але щось до нас не доходила черга, а вже того року її забрали у центр міста. Я з того дуже тішусь, бо якби я її просто зрубав, то б були просто дрова, а так вона буде радувати дітей і дорослих. Дуже хочу, що вона подарувала трошки радості нашим військовим, трошки піднесла їм настрій і дух», – розповідає Ярослав Підвірний.

Нагадаємо, 22 листопада, в метро Харкова встановили головну ялинку міста. Зазначено, що техніки встановили ялинку вночі на станції метро «Університет».

У Івано-Франківську планують встановити ялинку на різдвяні свята, про що повідомив мер міста Руслан Марцінків. Однак така ідея виявилася не всім містянам «до душі».

За словами очільника Івано-Франківська, ялинка буде штучною, і стоятиме на площі біля міського озера. На його думку, «діти заслуговують на різдвяне диво», саме тому ялинка буде встановлена.

Водночас Київ не витрачатиме бюджетні кошти на новорічні локації, утім можливе облаштування новорічної ялинки на Софійській площі за рахунок меценатів.