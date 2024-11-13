Київ не витрачатиме кошти на новорічні локації: як пройде святкування

Посилаючись на законодавство, у КМДА вказали, що у Києві цього року не будуть організовані масові заходи до новорічних свят

Київ не витрачатиме бюджетні кошти на новорічні локації, утім можливе облаштування новорічної ялинки на Софійській площі за рахунок меценатів. Про це повідомила пресслужба у КМДА.

«Місто не витрачатиме бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці не передбачено жодних масових святкувань, таких як ярмарки, фудкорти та атракціони на головних площах. Однак, щоб не лишати киян, особливо дітей, без святкового настрою, можливе облаштування новорічної ялинки на Софійській площі за рахунок меценатів, як і в минулі роки», – вказали у КМДА.

Як зазначається, зокрема, до міста звернулось ТОВ «Глобал-Декор» з пропозиціями облаштувати новорічну ялинку й декор, які вже є у нього в розпорядженні. Окрім того, вони готові взяти на себе встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, зазначили у КМДА.

Посилаючись на законодавство, у КМДА вказали, що у Києві цього року не будуть організовані масові заходи до новорічних свят. «В умовах війни місто має інші пріоритетні напрями фінансування з міського бюджету, які зосереджені, зокрема, на підтримці Захисників і Захисниць, ветеранів і ветеранок та внутрішньо переміщених осіб», – ідеться у повідомленні.

При цьому столичні меценати, як вказано, ініціюють створення різдвяної атмосфери. «Зокрема, пропонують встановити новорічну ялинку на Софійській площі, що стане можливим, якщо відповідне рішення схвалить Рада оборони міста Києва», – повідомили у КМДА.

На сьогодні, як зазначається, розроблено новорічний дизайн-проєкт локації. «У ньому передбачено встановлення штучної ялинки з тематичним новорічним декором. Усі роботи з облаштування новорічної локації мають зробити за кошти меценатів», – наголосили у КМДА.

Раніше повідомлялося, що столична влада на цьогорічні новорічні свята не планує проводити традиційні святкові масові заходи на відкритих локаціях міста. А рішення щодо можливості встановлення ялинки на Софійській площі буде ухвалене лише на наприкінці листопада.

Також повідомлялося, що організатори уже створили концепцію для головної ялинки країни й подали її для узгодження в КМДА. За попередньою інформацією, вона буде білого кольору та з гірляндами, що сяятимуть блакитно-небесним світлом.