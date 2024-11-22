У харківському метро встановлено новорічну ялинку

Святкове дерево встановили та нарядили на станції метро «Університет»

У Харкові третій рік поспіль з метою безпеки мирних мешканців головна ялинка міста буде у метрополітені

У пʼятницю, 22 листопада, в метро Харкова встановили головну ялинку міста. Про це повідомляє Комунальне підприємство «Центральний парк Харкова».

Зазначено, що техніки встановили ялинку сьогодні вночі на станції метро «Університет».

фото: Telegram / Центральний парк Харкова

фото: Telegram / Центральний парк Харкова

«Спільно з фахівцями метрополітену підключили та перевірили святкову ілюмінацію та декор. Наступного тижня планують додати зимові інсталяції для гарного настрою відвідувачів харківської підземки», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, у Івано-Франківську планують встановити ялинку на різдвяні свята, про що повідомив мер міста Руслан Марцінків. Однак така ідея виявилася не всім містянам «до душі».

За словами очільника Івано-Франківська, ялинка буде штучною, і стоятиме на площі біля міського озера. На його думку, «діти заслуговують на різдвяне диво», саме тому ялинка буде встановлена.

Водночас Київ не витрачатиме бюджетні кошти на новорічні локації, утім можливе облаштування новорічної ялинки на Софійській площі за рахунок меценатів.