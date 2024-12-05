Як Одеса готується до новорічно-різдвяних свят

У зв’язку з воєнним станом і комендантською годиною проведення масових вуличних святкувань у місті в новорічну ніч не планується

В Одесі триває підготовка до новорічно-різдвяних свят. Вчора комунальники розпочали монтаж головної ялинки міста на вулиці Дерибасівській. Про це пише Одеська міська рада.

Висота головної ялинки – 20 метрів, ширина – 9. Верхівку ялинки традиційно увінчає різдвяна зірка.

Цього року головна новорічна ялинка Одеси буде прикрашена елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою.

Урочисте відкриття заплановане на 6 грудня – День Святого Миколая.

«У День Святого Миколая відбудуться відкриття головної ялинки Одеси та святковий концерт, організований Департаментом культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції. Для гостей свята заплановано концерт Одеського муніципального театру духової музики імені О. Саліка, а також виступи талановитих дітей – вихованців творчих закладів міста. Також святкові заходи будуть проходити в період новорічно-різдвяних свят у різних муніципальних закладах, таких як зоопарк», – зазначив директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга.

Одеса готується до новорічно-різдвяних свят фото: Одеська міська рада

У зв’язку з воєнним станом і комендантською годиною проведення масових вуличних святкувань у місті в новорічну ніч не планується.

Нагадаємо, що третій рік поспіль Вінниця буде без головної ялинки у центральному парку. Відсутність ялинки є знаком солідарності з усіма, хто зараз на фронті, а також із родинами, що втратили близьких або переживають за їхню безпеку.