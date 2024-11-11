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Мер Івано-Франківська оголосив про встановлення ялинки і нарвався на хейт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мер Івано-Франківська оголосив про встановлення ялинки і нарвався на хейт
В Івано-Франківську у 2022 році відкрили ялинку Перемоги з 350 дитячих малюнків, яку встановили замість традиційної міської новорічної ялинки
фото: gk-press.if.ua

Мер: «Діти заслуговують на різдвяне диво. А ми, дорослі, маємо цьому сприяти»

У Івано-Франківську планують встановити ялинку на різдвяні свята, про що повідомив мер міста Руслан Марцінків. Однак така ідея виявилася не всім містянам «до душі».

За словами очільника Івано-Франківська, ялинка буде штучною, і стоятиме на площі біля міського озера. На його думку, «діти заслуговують на різдвяне диво», саме тому ялинка буде встановлена.

«Один із головних символів – різдвяна ялинка буде в Івано-Франківську. Але прикрасимо її не там, де завжди. А на площі біля міського озера. Поставимо штучну – ту, яка була раніше. Діти заслуговують на різдвяне диво. А ми, дорослі, маємо цьому сприяти. Про час відкриття повідомлю згодом», – йдеться у дописі.

У коментарях під дописом розгорілися справжні дебати. Одна частина містян підтримала таке рішення, посилаючись на створення святкової атмосфери для дітей. Інша ж частина – засудила, і наголошувала на перефінансуванні коштів на лікування захисників України.

Чимало жителів міста підтримали цьогорічне встановлення ялинки
Чимало жителів міста підтримали цьогорічне встановлення ялинки
скриншот: fаcebook / Руслан Марцінків
Мер Івано-Франківська оголосив про встановлення ялинки і нарвався на хейт фото 1
скриншот: fаcebook / Руслан Марцінків
Мер Івано-Франківська оголосив про встановлення ялинки і нарвався на хейт фото 2
скриншот: fаcebook / Руслан Марцінків

Так, багато жителів Івано-Франківська наголошували на тому, що «атмосферу для дітей» можна зробити вдома, у школі чи садочку. У той час як кошти за ялинку краще спрямувати на лікування захисників.

Мер Івано-Франківська оголосив про встановлення ялинки і нарвався на хейт фото 3
скриншот: fаcebook / Руслан Марцінків
Мер Івано-Франківська оголосив про встановлення ялинки і нарвався на хейт фото 4
скриншот: fаcebook / Руслан Марцінків
Мер Івано-Франківська оголосив про встановлення ялинки і нарвався на хейт фото 5
скриншот: fаcebook / Руслан Марцінків

Були й ті містяни, які дорікали меру за досі не увімкнене опалення.

Мер Івано-Франківська оголосив про встановлення ялинки і нарвався на хейт фото 6
скриншот: fаcebook / Руслан Марцінків

Нагадаємо, на початку вересня цього року Марцінків анонсував, що в Івано-Франківську розпочнуть працювати мовні інспектори. Так місто збирається протидіяти поширенню російської мови. 

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Теги: свята опалення Різдвяні свята Івано-Франківськ ялинка місто Руслан Марцінків дебати

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