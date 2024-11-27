Як пройдуть новорічні свята в Києві? Рада оборони ухвалила рішення

Столична ялинка на Софійській площі у 2023 році

Цьогорічну ялинку встановлять та облаштують меценати

У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Натомість свята проходитимуть з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії.

Головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Її встановлять коштом меценатів, які облаштують новорічну ялинку власними силами. Коштів з міського бюджету на це, за словами мера, не виділятимуть.

Як зазначається, встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня. Урочисте відкриття заплановане традиційно в День святого Миколая, 6 грудня.

«Біля ялинки встановлять фотозону з qr-кодами благодійних фондів і кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції. Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено», – каже він.