Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У врятованої лелеченяти Катрусі з’явився «зведений братик»

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Лелеченя Катруся та її новий «братик» у реабілітаційному центрі на Полтавщині
фото: facebook «Лелека Грицько»

Ще одного лелеку, якого батьки викинули з гнізда, виходжують у реабілітаційному центрі на Полтавщині

 

У реабілітаційному центрі для диких тварин на Полтавщині до лелеченяти Катрусі, яку раніше викинули з гнізда, приєдналося ще одне пташеня – також знайда. Про це повідомила спільнота волонтерів «Лелека Грицько» на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

За словами доглядачів, нове пташеня теж стало жертвою «природного відбору» – його батьки викинули з гнізда, аби врятувати інших, сильніших малюків. Лелеченятко Катруся, яка вже кілька тижнів перебуває під опікою волонтерів, тепер має зведеного братика.

«У Катрусі з’явився братик. Ще один лелека-знайда. Як його назвемо? Приймаємо донати на збір із іменами малюка! Найбільший переможе!» – йдеться в дописі.

Наразі команда шукає ім’я для нового підопічного – серед варіантів, які пропонують користувачі, лідирує «Малюк». Також у коментарях згадують імена Тарасик та Петрусь.

Користувачі соцмереж активно пропонують імена для нового лелеченяти. Серед фаворитів — Малюк, Петрусь і Тарасик.
Користувачі соцмереж активно пропонують імена для нового лелеченяти. Серед фаворитів — Малюк, Петрусь і Тарасик.
скріншот: «Лелека Грицько» / facebook

Лелеченята перебувають під опікою волонтерів, які забезпечують їм харчування та догляд, а також ведуть хроніку їхнього життя в соцмережах.

Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв, що у найвідомішої пари лелек України – Грицика та Одарки – з’явилися пташенята. Життя птахів транслюється цілодобово в межах проєкту Національного природного парку «Пирятинський». 

Окрім того, на Чернігівщині у травні рятувальники допомогли двом лелекам, які впали у закинуту водонапірну вежу й не могли вибратися самостійно. Птахів врятували й відпустили.

Читайте також:

Теги: тварини птахи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

У врятованої лелеченяти Катрусі з’явився «зведений братик»
У врятованої лелеченяти Катрусі з’явився «зведений братик»
Місячний календар стрижок на червень 2025: коли найефективніше оновлювати імідж?
Місячний календар стрижок на червень 2025: коли найефективніше оновлювати імідж?
«Хлопці мають воювати». Соцмережі обурилися через заяву Осадчої, чий син живе у США
«Хлопці мають воювати». Соцмережі обурилися через заяву Осадчої, чий син живе у США
Ексдружина Максима Неліпи пояснила свою відсутність на похороні
Ексдружина Максима Неліпи пояснила свою відсутність на похороні
Сьогодні неподалік Землі пролетять три небезпечні астероїди
Сьогодні неподалік Землі пролетять три небезпечні астероїди
День Києва. Народний артист написав вірш після масованого удару по столиці
День Києва. Народний артист написав вірш після масованого удару по столиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
102K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
61K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки
44K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
39K
Маск відреагував на успішну операцію СБУ зі знищення стратегічних літаків РФ

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua