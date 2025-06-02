У врятованої лелеченяти Катрусі з’явився «зведений братик»

Лелеченя Катруся та її новий «братик» у реабілітаційному центрі на Полтавщині

Ще одного лелеку, якого батьки викинули з гнізда, виходжують у реабілітаційному центрі на Полтавщині

У реабілітаційному центрі для диких тварин на Полтавщині до лелеченяти Катрусі, яку раніше викинули з гнізда, приєдналося ще одне пташеня – також знайда. Про це повідомила спільнота волонтерів «Лелека Грицько» на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

За словами доглядачів, нове пташеня теж стало жертвою «природного відбору» – його батьки викинули з гнізда, аби врятувати інших, сильніших малюків. Лелеченятко Катруся, яка вже кілька тижнів перебуває під опікою волонтерів, тепер має зведеного братика.

«У Катрусі з’явився братик. Ще один лелека-знайда. Як його назвемо? Приймаємо донати на збір із іменами малюка! Найбільший переможе!» – йдеться в дописі.

Наразі команда шукає ім’я для нового підопічного – серед варіантів, які пропонують користувачі, лідирує «Малюк». Також у коментарях згадують імена Тарасик та Петрусь.

Користувачі соцмереж активно пропонують імена для нового лелеченяти. Серед фаворитів — Малюк, Петрусь і Тарасик. скріншот: «Лелека Грицько» / facebook

Лелеченята перебувають під опікою волонтерів, які забезпечують їм харчування та догляд, а також ведуть хроніку їхнього життя в соцмережах.

Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв, що у найвідомішої пари лелек України – Грицика та Одарки – з’явилися пташенята. Життя птахів транслюється цілодобово в межах проєкту Національного природного парку «Пирятинський».

Окрім того, на Чернігівщині у травні рятувальники допомогли двом лелекам, які впали у закинуту водонапірну вежу й не могли вибратися самостійно. Птахів врятували й відпустили.