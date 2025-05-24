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На Київщині під час обстрілу загинула мама-лелека – прикрила собою пташенят

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Київщині під час обстрілу загинула мама-лелека – прикрила собою пташенят
Врятовані лелеченята
фото: скріншот із відео

Лелеченят зняли з гнізда на стовпі, а їхню маму поховали

В одному із сіл Обухівського району Київщини атака російських дронів обірвала життя матері-лелеки, яка прикривала своїх чотирьох пташенят на гнізді. Як інформує «Главком», про це повідомили у місцевій групі в соцмережі Facebook, опублікувавши відповідне відео.

«Турботлива птаха з останніх сил накрила своїм тілом чотирьох лелеченят. Можливо це і урятувало їм життя», – ідеться у дописі.

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Лелеченят зняли з гнізда на стовпі, а їхню маму поховали.

Пташенят прихистила місцева мешканка, на обійсті якої перебуває також батько малюків.

Господарка обійстя планує випускати малечу на спілкування до батька, але поки про це говорити зарано: малим треба пережити стрес і набратися сил.

У дописі опублікували реквізити для допомоги пташенятам, які потребують добової дози харчування у 700 грамів. Необхідно купляти курячі шийки, рибу, тельбухи.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста. У Києві 15 людей постраждали внаслідок нічної атаки РФ.

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Теги: тварини Київщина війна росія

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