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Лелека Грицько повернувся до свого гнізда на Полтавщині: онлайн-трансляція

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Лелека Грицько повернувся до свого гнізда на Полтавщині: онлайн-трансляція
Лелека Грицько повернувся у гніздо
фото: Національний парк «Пирятинський»

Грицько, як і щороку, повернувся вчасно, однак Одарка, його партнерка, ще не прилетіла

Лелека Грицько повернувся до свого гнізда в селі Леляки Пирятинської громади 22 березня. Про це «Суспільному» повідомив науковий співробітник Національного природного парку «Пирятинський» Анатолій Подобайло, інформує «Главком».

Подобайло зауважив, що Грицько, як і щороку, повернувся вчасно, однак Одарка, його партнерка, ще не прилетіла, але її очікують найближчими днями.

«Птахи ці разом живуть лише в гнізді, а літають порізну. Тому Одарка ми очікуємо трохи пізніше як і торік», – сказав науковий співробітник Національного природного парку «Пирятинський».

Національний природний парк «Пирятинський» запустив цілодобову онлайн-трансляцію з лелечого гнізда, завдяки якій можна спостерігати за птахами в реальному часі. Лелеки не поверталися до свого дому з серпня минулого року.

Трансляція з гнізда лелеки Грицька

Нагадаємо, щовесни після довгої подорожі у теплі краї до України повертаються лелеки, однак гнізда цих птахів часто розташовуються на електроопорах. Це несе загрозу як для них, так і для безперебійного постачання електроенергії. Щоб захистити лелек і зберегти світло для місцевих мешканців, столичні енергетики встановлюють захисні платформи для гнізд.

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Теги: Полтавщина птахи

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