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На Чернігівщині надзвичайники врятували лелек, які потрапили в пастку (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Чернігівщині надзвичайники врятували лелек, які потрапили в пастку (фото)
Працівники ДСНС врятували птахів
фото: ДСНС Чернігівщини

Птахи впали в закинуту водонапірну вежу й не могли вибратися

В одному з сіл Чернігівщини двоє лелек опинилися в пастці. Однак надзвичайники врятували їх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Чернігівщини.

Зазначається, що птахи впали в закинуту водонапірну вежу й не могли вибратися. Рятувальники визволили птахів та повернули їм свободу.

На Чернігівщині надзвичайники врятували лелек, які потрапили в пастку (фото) фото 1

«Тепер лелеки знову під небом! Надзвичайники щодня рятують життя. Не лише людей – а й тих, хто не може покликати на допомогу», – наголосили в ДСНС.

Раніше 18 лютого на затоці Собаче гирло в Оболонському районі Києва рятувальники врятували собаку, який провалився під лід. За словами рятувальників, пес побачив лебедя та кинувся до нього. Як наслідок, тонкий лід не витримав і чотирилапий опинився у крижаній воді. Знесилений пес не мав сил вибратися самотужки. На допомогу тварині вчасно підоспіли водолази ДСНС.

До слова, уночі 22 квітня ворог завдав авіаудару по Білопільській громаді на Сумщині. Під час розвідки рятувальники почули скавучання та виявили серед уламків наляканого песика

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Теги: ДСНС Чернігівщина птахи

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