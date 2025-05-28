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У Чорнобильській зоні відчуження оселилися рідкісні чорні лелеки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Чорнобильській зоні відчуження оселилися рідкісні чорні лелеки (фото)
Коли пташенята підростуть, їх планують закільцювати
фото: Sergey Domashevsky/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

Чорний лелека вважається дуже обережним і рідкісним птахом

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили гніздо рідкісного чорного лелеки з трьома пташенятами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

27 травня орнітолог заповідника Сергій Домашевський разом із фахівцями Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення відвідали околиці села Кам’янка, де ще навесні було виявлено гніздо чорного лелеки. У гнізді, розташованому на висоті понад три метри, співробітники заповідника виявили трьох пташенят. 

Чорний лелека вважається дуже обережним і рідкісним птахом, тому кожне виявлене гніздо має величезне значення для збереження популяції виду.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили гніздо рідкісного чорного лелеки з трьома пташенятами
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили гніздо рідкісного чорного лелеки з трьома пташенятами
фото: Sergey Domashevsky/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

У майбутньому, коли пташенята підростуть, їх планують закільцювати. Це дозволить науковцям здійснювати моніторинг стану популяції, проводити дослідження та вивчати міграційні процеси цих унікальних птахів.

Нагадаємо, український зоолог, еколог та радіоеколог Денис Вишневський, який понад 23 роки присвятив вивченню Чорнобильської зони відчуження та дослідженню впливу радіації на екосистеми та дику природу, повідомив, що деякі тварини через особливості свого харчування накопичують значно вищі рівні радіонуклідів, ніж інші мешканці Зони. 

Як відомо, у Чорнобильській зоні відчуження живуть здичавілі корови. Вони мешкають в околицях села Луб’янка. Вони колись були свійськими. Потім поступово почали дичавіти, тому що не було вже господарів, які б за ними доглядали. Нині це вже третє чи четверте покоління, але генетична пам'ять є, тому вони все одно більше, ніж на декілька кілометрів від села Луб'янка не відходять.

Раніше у Чорнобильській зоні відчуження зафіксували появу великого хижого ссавця – шакала. Цей родич вовка є новим і незвичайним мешканцем для Полісся. Скільки саме зараз перебуває тварин на цій локації, невідомо.

Також  у Чорнобильському заповіднику на Київщині помітили рідкісного сичика-горобця – найменшу сову фауни України. Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник та оприлюднив фото. 

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Теги: Чорнобильська зона Чорнобильська АЕС екологія птахи

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