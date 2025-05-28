У Чорнобильській зоні відчуження оселилися рідкісні чорні лелеки (фото)

Чорний лелека вважається дуже обережним і рідкісним птахом

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили гніздо рідкісного чорного лелеки з трьома пташенятами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

27 травня орнітолог заповідника Сергій Домашевський разом із фахівцями Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення відвідали околиці села Кам’янка, де ще навесні було виявлено гніздо чорного лелеки. У гнізді, розташованому на висоті понад три метри, співробітники заповідника виявили трьох пташенят.

Чорний лелека вважається дуже обережним і рідкісним птахом, тому кожне виявлене гніздо має величезне значення для збереження популяції виду.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили гніздо рідкісного чорного лелеки з трьома пташенятами фото: Sergey Domashevsky/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

У майбутньому, коли пташенята підростуть, їх планують закільцювати. Це дозволить науковцям здійснювати моніторинг стану популяції, проводити дослідження та вивчати міграційні процеси цих унікальних птахів.

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