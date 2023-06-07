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Затоплений зоопарк у Новій Каховці: деякі тварини змогли вижити (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Затоплений зоопарк у Новій Каховці: деякі тварини змогли вижити (відео)
Працівники зоопарку сподіваються, що знайдуть інших тварин, які також могли вижити
скріншот з відео

Працівниця зоопарку змогла врятувати папуг, білок-летяк, шиншил, тхорів та морських свинок

Із затопленого під час прориву дамби зоопарку «Казкова діброва» у Новій Каховці все ж вдалося врятувати деяких тварин. Про це повідомили на сторінці зоопарку у Facebook.

Деякі тварини знаходились не на території зоопарку, а вдома у співробітниці, тому їм вдалося вижити. Зазначається, що серед врятованих – папуга Вєня, білки-летяги, фретки (тхори), папуги, шиншили і морські свинки – останніх залишилося 46 штук.

Також на сторінці зоопарку повідомляється, що після затоплення зоопарку могли врятуватися собака Жулька и коти. Жителів Нової Каховки просять повідомляти,  про місцезнаходження тварин.

Нагадаємо, що напередодні співробітники зоопарку повідомляли, що через підрив Каховської ГЕС загинуло близько 300 тварин. У зоопарку вчора зазначили, що врятуватися змогла пара лебедів й качки. Маленьке пташеня лебедів, яке з'явилося п'ять днів тому, теж загинуло.

Як повідомлялося, у Новій Каховці на Херсонщині внаслідок підриву країною-терористкою РФ Каховської ГЕС повністю затопило зоопарк «Казкова діброва»

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. Поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

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Теги: зоопарк тварини Каховська ГЕС Херсонщина

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