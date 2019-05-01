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    Жизнь

    У Зеленского заявили, что пентхауз в Крыму купили по рыночной цене

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    <p>Зеленский с женой</p> <p>Фото: rbc.ua</p> - У Зеленского заявили, что пентхауз в Крыму купили по рыночной цене

    Зеленский с женой

    Фото: rbc.ua

    В официальном заявлении подчеркивается, что из-за аннексии Крыма семья Зеленских никогда не пользовалась недвижимостью

    Пресс-служба новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского утверждает, что квартира в Крыму была приобретена Еленой Зеленской в 2013 году по рыночной цене.

    Об этом говорится в заявлении относительно публикации агентства Reuters, где утверждается, что квартира в Ливадии была приобретена по цене, более чем вдвое ниже рыночной.

    «Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Недвижимость была приобретена по рыночной цене. При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы», - отметили в пресс-службе.

    Также в сообщении подчеркивается, что из-за аннексии Крыма Россией семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. Договор купли-продажи нотариально был зарегистрирован в Киеве.

    «Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину. Таким образом, эта очередная выдуманная «сенсация» - абсолютно безосновательна», - говорится в заявлении.

     

    Владимир Зеленский недвижимость семья
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