У Зеленского заявили, что пентхауз в Крыму купили по рыночной цене
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Зеленский с женой
Фото: rbc.ua
В официальном заявлении подчеркивается, что из-за аннексии Крыма семья Зеленских никогда не пользовалась недвижимостью
Пресс-служба новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского утверждает, что квартира в Крыму была приобретена Еленой Зеленской в 2013 году по рыночной цене.
Об этом говорится в заявлении относительно публикации агентства Reuters, где утверждается, что квартира в Ливадии была приобретена по цене, более чем вдвое ниже рыночной.
«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины. Недвижимость была приобретена по рыночной цене. При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы», - отметили в пресс-службе.
Также в сообщении подчеркивается, что из-за аннексии Крыма Россией семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. Договор купли-продажи нотариально был зарегистрирован в Киеве.
«Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину. Таким образом, эта очередная выдуманная «сенсация» - абсолютно безосновательна», - говорится в заявлении.