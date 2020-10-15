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    Жизнь

    Украинская блогерша потратила тысячи долларов на новую внешность, чтобы прославиться в сети

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    31-летняя блогерша из Киева Анастасия Покрищук - Украинская блогерша потратила тысячи долларов на новую внешность, чтобы прославиться в сети
    31-летняя блогерша из Киева Анастасия Покрищук
    instagram.com/_just__queen_/

    Наряду с поклонниками у Покрищук есть и недоброжелатели

    Украинка потратила 2000 долларовна филлеры для скул и прославилась в сети. Соответствующий материал публикует Mirror.

    31-летняя Анастасия Покрищук из Киева отметила, что «влюбилась» в свою новую внешность после операций. Так, за четыре года героиня материала увеличила скулы, губы, закачала в лоб ботокс, изменила форму подбородка и заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом. «Вам может показаться, что мои скулы слишком большие, но, по-моему, они маловаты, и мне нужно вновь подколоть их в ближайшее время», — добавила она.

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    Украинская блогерша потратила тысячи долларов на новую внешность, чтобы прославиться в сети
    Украинская блогерша потратила тысячи долларов на новую внешность, чтобы прославиться в сети
    Украинская блогерша потратила тысячи долларов на новую внешность, чтобы прославиться в сети
    Украинская блогерша потратила тысячи долларов на новую внешность, чтобы прославиться в сети
    Украинская блогерша потратила тысячи долларов на новую внешность, чтобы прославиться в сети
    Украинская блогерша потратила тысячи долларов на новую внешность, чтобы прославиться в сети
    Украинская блогерша потратила тысячи долларов на новую внешность, чтобы прославиться в сети
    instagram.com/_just__queen_/

    Женщина призналась, что не может ответить на вопрос о том, сколько процедур она перенесла, поскольку давно сбилась со счета. В своем Instagram-аккаунте, на который подписаны 220 тысяч человек, она регулярно делится фотографиями из жизни и показывает процесс заживления лица после очередных хирургических вмешательств.

    Наряду с поклонниками у Покрищук есть и недоброжелатели, которые оставляют негативные комментарии под ее публикациями. «Люди говорили мне, что я уродливая и должна умереть, но когда я вижу подобное, то просто отшучиваюсь и игнорирую это», — рассказала она.

    Украинка вспоминает, что раньше она была, «как серая мышь». «Мой нос на фоне остальных черт лица был слишком большим, а теперь у меня большие скулы и губы. Это может быть опасно, но все процедуры проводятся квалифицированными врачами. Теперь я и сама изучаю косметологию в онлайн-школе», — пояснила она.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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