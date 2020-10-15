Загорелая дочь Веры Брежневой в бикини эротично изогнулась на яхте (фото)



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19-летняя Соня Киперман показала, как проводит свободное время

Старшая дочь певицы Веры Брежневой насладилась жарким калифорнийским солнцем во время морской прогулки

19-летняя Соня Киперман — дочь певицы от первого брака с бизнесменом Виталием Войченко. Девушка унаследовала яркую внешность от звездной мамы. Киперман живет и учится в США, она пробует силы в модельной сфере. Соня часто примеряет провокационные аутфиты и не стесняется демонстрировать достоинства фигуры.

Соня устроила дерзкую фотосессию у зеркала. Модель распустила волосы сексуально прогнулась в бикини. Выгодный ракурс подчеркнул соблазнительные изгибы ее стройного подтянутого тела.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.