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    Шоу-биз

    Загорелая дочь Веры Брежневой в бикини эротично изогнулась на яхте (фото)

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    <p>19-летняя Соня Киперман показала, как проводит свободное время</p> <p></p> - Загорелая дочь Веры Брежневой в бикини эротично изогнулась на яхте (фото)

    19-летняя Соня Киперман показала, как проводит свободное время

    Старшая дочь певицы Веры Брежневой насладилась жарким калифорнийским солнцем во время морской прогулки

    19-летняя Соня Киперман — дочь певицы от первого брака с бизнесменом Виталием Войченко. Девушка унаследовала яркую внешность от звездной мамы. Киперман живет и учится в США, она пробует силы в модельной сфере. Соня часто примеряет провокационные аутфиты и не стесняется демонстрировать достоинства фигуры.

    Соня устроила дерзкую фотосессию у зеркала. Модель распустила волосы сексуально прогнулась в бикини. Выгодный ракурс подчеркнул соблазнительные изгибы ее стройного подтянутого тела.

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    Загорелая дочь Веры Брежневой в бикини эротично изогнулась на яхте (фото)
    Загорелая дочь Веры Брежневой в бикини эротично изогнулась на яхте (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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