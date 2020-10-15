Владимир Дантес откровенно признался в изменах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артист отметил, что до отношений с Надей Дорофеевой неоднократно изменял вторым половинкам.

Известный украинский певец и ведущий Владимир Дантес откровенно рассказал об изменах.

Так, в программе «Ж F*Cktor» артист отметил, что ни разу не изменял жене, солистке группы «Время и Стекло» Наде Дорофеевой. Впрочем, в предыдущих отношениях исполнитель неоднократно крутил интрижки за спиной в избранниц.

По словам звезды, он так вел себя из-за популярности

«Я потерял девственность в 20 лет. А в 20, через некоторое время, я стал популярным. Я был тогда в каких-то отношениях, но мне сорвало крышу. Оказывается, мне казалось тогда, что я всем нужен, все хотят меня. Я поступал тогда, как свинья. Самое интересное, я помню, что не чувствовал», - признался артист.

Звезда добавил, что ранее очень несерьезно относился к отношениям и мог «говорить одно, а делать — другое».

«Я занимался <…> Мне, наверное, чего-то не хватало. Но когда появляется в жизни человек, с которым тебе хорошо, другие женщины не интересуют», - добавил Владимир.

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