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    Жизнь

    Владимир Дантес откровенно признался в изменах

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    Владимир Дантес откровенно признался в изменах

    Артист отметил, что до отношений с Надей Дорофеевой неоднократно изменял вторым половинкам.

    Известный украинский певец и ведущий Владимир Дантес откровенно рассказал об изменах.

    Так, в программе «Ж F*Cktor» артист отметил, что ни разу не изменял жене, солистке группы «Время и Стекло» Наде Дорофеевой. Впрочем, в предыдущих отношениях исполнитель неоднократно крутил интрижки за спиной в избранниц.

    По словам звезды, он так вел себя из-за популярности

    «Я потерял девственность в 20 лет. А в 20, через некоторое время, я стал популярным. Я был тогда в каких-то отношениях, но мне сорвало крышу. Оказывается, мне казалось тогда, что я всем нужен, все хотят меня. Я поступал тогда, как свинья. Самое интересное, я помню, что не чувствовал», - признался артист.

    Звезда добавил, что ранее очень несерьезно относился к отношениям и мог «говорить одно, а делать — другое».

    «Я занимался <…> Мне, наверное, чего-то не хватало. Но когда появляется в жизни человек, с которым тебе хорошо, другие женщины не интересуют», - добавил Владимир.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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