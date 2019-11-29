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    Жизнь

    Украинский ансамбль «Громовиця» из Чикаго принял участие в параде ко Дню благодарения (видео)

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    <p>Ансамбль &laquo;Громовиця&raquo; существует уже 30 лет</p> <div></div> - Украинский ансамбль «Громовиця» из Чикаго принял участие в параде ко Дню благодарения (видео)

    Ансамбль «Громовиця» существует уже 30 лет

    facebook.com/Hromovytsia-Ukrainian-Dance-Ensemble-of-Chicago

    Украинские танцы - неотъемлемая часть чикагских празднований с 2004 года

    Украинский танцевальный ансамбль «Громовиця» из Чикаго принял участие в традиционном параде ко Дню благодарения. Об этом говорится в видеосюжете Голоса Америки.

    «Украинский ансамбль «Громовиця» принял участие в традиционном параде ко Дню благодарения в США. Украинские танцы - неотъемлемая часть чикагских празднований с 2004 года», - говорится в сообщении.

    Ансамбль «Громовиця» существует уже 30 лет и насчитывает более 40 танцоров.

    Как известно, День благодарения отмечается в США в последний четверг ноября и открывает праздничный сезон, который длится до Нового года. В этот день люди благодарят Бога, семье, друзьям за благосостояние и благосклонное отношение. Главными составляющими Дня благодарения является благотворительные дела - человек должен сделать хоть какую-то жертву в пользу обездоленных.

    Вечером семьи собираются на праздничный ужин. Традиционные блюда - индейка под клюквенным соусом и тыквенный пирог. На следующий день, в «черную пятницу», в магазинах начинается праздничная распродажа.

    Украинская музыка США новости
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