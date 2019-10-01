Украинский фестиваль Гогольfest попал в топ-5 фестивалей Европы



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Мультидисциплинарный фестиваль современного искусства Гогольfest стал одним из победителей престижной европейской премии

26 сентября, в Брюсселе состоялась церемония награждения фестивалей-лауреатов премии EFFEAwards 2019-2020. Международное жюри во главе с сэром Джонатаном Миллсом, бывшим директором Эдинбургского международного фестиваля, выбрало 5 самых влиятельных в своей сфере европейских фестивалей с 705 участников.

«ГОГОЛЬFEST - это удивительная платформа для творческого развития: не просто какой-то фестиваль в одном городе, но полноценный художественное движение, которое формирует различные фестивальные платформы и направления во всей стране - Украине. Стратегический и художественный выбор чрезвычайно силен: современный, инновационный, энергичный, успешно принят в условиях ограниченных финансовых средств и политических потрясений», - говорится в сообщении жури.

В свою очередь, президент фестиваля современного искусства ГОГОЛЬFEST Влад Троицкий во время получения награды сказал: «Искусство открывает нам путь в будущее, которое, надеюсь, будет прекрасным».

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