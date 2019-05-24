Украинский струнный квартет сыграет на открытии финала Лиги Чемпионов



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The Asturia Girls

Участницы коллектива являются выпускницами Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского

Украинский струнный квартет The Asturia Girls вживую исполнит гимн Лиги Чемпионов перед стартовым свистком финального матча турнира между Тоттенхэмом и Ливерпулем. Об этом сообщает сайт uefa.com.

Вера Валиева, Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цибко (виолончель) вдохновят игроков двух английских клубов на незабываемое зрелище, подводя итог невероятного сезона самого престижного европейского клубного турнира.

«Очень увлекательно, что мы имеем возможность выступать перед самым началом такого матча, когда взгляды миллионов людей со всего мира будут направлены на Мадрид. За это мгновение мы будем благодарны вечно и ожидаем поразить незабываемым выступлением», - поделилась Мирослава Цибко.

Участницы квартета являются выпускницами Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского. Напомним, финал Лиги Чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитана.